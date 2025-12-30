Clima en Sonora HOY martes 30 de diciembre: Alerta por HELADAS matutinas y tardes CALUROSAS

Hermosillo, Sonora.- Antes de iniciar actividades en Sonora, es importante revisar cómo será el clima hoy martes 30 de diciembre de 2025, ya que el día estará marcado por mañanas frías, heladas en zonas serranas y un cambio gradual hacia condiciones más templadas durante la tarde. Estos contrastes pueden influir en traslados, labores al aire libre y planes familiares, por lo que mantenerse informado permite tomar precauciones desde temprana hora. ¡Aquí la información para que planifiques tu día!

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal we Meteored.mx, en Sonora se espera cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, sin probabilidad de lluvias, aunque con presencia de viento y temperaturas que variarán de forma considerable entre la mañana y la noche. Durante las primeras horas del martes, el ambiente será fresco a frío en gran parte del estado, con condiciones muy frías e incluso gélidas en zonas serranas, donde se prevén heladas.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Municipios del norte y noreste, como Agua Prieta, Nogales y zonas altas de la Sierra Madre Occidental, registrarán temperaturas mínimas cercanas a los 5°C, mientras que en ciudades del centro y sur, como Hermosillo, Ciudad Obregón y Guaymas, el termómetro se ubicará entre los 13 y 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado desde temprano y el viento será de dirección variable, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, aunque no se descartan rachas más fuertes en algunas regiones.

Conforme avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar. Durante la tarde, el ambiente será templado en la mayor parte de Sonora, con registros más cálidos en el centro y sur del estado. En Hermosillo y Ciudad Obregón se esperan temperaturas máximas cercanas a los 31 y 32°C, mientras que en zonas costeras como Guaymas y Huatabampo el termómetro podría alcanzar entre 28 y 29°C.

En el noroeste y norte del estado, como San Luis Río Colorado, Caborca y Sonoyta, las temperaturas máximas se mantendrán entre 23 y 25°C, con cielo parcialmente nublado. El viento continuará presente, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de Sonora. Para la noche de este martes, se prevé un descenso gradual de la temperatura, con ambiente fresco en gran parte del estado.

Las mínimas nocturnas oscilarán entre los 8 y 17 grados, siendo más frías en el norte y zonas serranas, mientras que en el sur el clima será más templado. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento disminuirá de intensidad, favoreciendo condiciones más estables para el cierre del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)