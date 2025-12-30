Clima en Sonora: HOY martes 30 de diciembre de 2025 en la NOCHE, se prevén LLUVIAS y CHUBASCOS DISPERSOS

Hermosillo, Sonora.- Para este martes 30 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias y chubascos dispersos para diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos el reporte puntual del clima en Sonora para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante estas celebraciones de fin de año. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 19:00 horas y durante las primeras horas del miércoles 31 de diciembre.

¿Cómo será el clima para hoy, martes 30 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la Conagua, para Sonora se esperan de 19:00 a 21:00 horas lluvias y chubascos dispersos para las regiones del noroeste y costa de la entidad. Además, el reporte del SMN dice: "Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento en el noroeste y norte de México, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero".

Para esta noche de este martes 30 de diciembre de 2025 se esperan lluvias y chubascos dispersos

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana miércoles 31 de diciembre de 2025?

Según lo indicado por el SMN, se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas serranas. Durante la tarde, se espera un ambiente templado, además de viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h.

Pronóstico de lluvias para mañana 31 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur.

Baja California y Baja California Sur. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan), Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán.

Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

