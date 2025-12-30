Dirección General de Protección y Bienestar Animal registra más de 15 mil servicios este 2025 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Dirección General de Protección y Bienestar Animal de Sonora, tan solo en Hermosillo, prestó más de 15 mil servicios, la mayoría de esterilización, en 99 jornadas que se realizaron en diferentes colonias.

Las jornadas se realizaron cada semana, en los diferentes centros de atención en las colonias, donde se tenían hasta 80 servicios al día de esterilización de perros y gatos, tanto de compañía o en situación de calle.

Además de esterilización animal, en las jornadas que se realizaron hasta dos veces por semana, se realizaron acciones como desparasitación, corte de uñas, garros antigarrapatizidas, además de atención médica básica.

Además de la zona urbana de Hermosillo, también se llevaron acciones en el Poblado Miguel Alemán, La Victoria, San Pedro, El Tazajal, así como en Bahía de Kino y en el Choyudo. El siguiente año continuarán los servicios gratuitos en diferentes colonias de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui