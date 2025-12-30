Horarios especiales por Año Nuevo en dependencias, bancos y oficinas de Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- Con motivo de las celebraciones de fin de año, diversas dependencias federales, estatales y municipales informaron sobre los horarios especiales de atención al público que se aplicarán los días 31 de diciembre y 1 de enero, así como las fechas de reanudación de actividades en algunos casos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspenderá actividades y retomará la atención al público el 7 de enero, así lo informó Noely Lizbeth Zamudio Olivares, titular de la Sexta Junta Distrital Federal Electoral con sede en Cajeme. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que todas sus unidades garantizarán el servicio de urgencias y hospitalización las 24 horas, especialmente el día 1 de enero.

En el caso de los centros de salud, estarán operando con practicantes y personal de guardia, mientras que el personal de base regresará el 7 de enero.

En el Registro Civil, del 18 de diciembre al 2 de enero se trabajará en un horario de 09:00 a 14:00, excepto el día 1, que no se labora. En la Agencia Fiscal, personal de seguridad indicó que la dependencia trabajará el 31 de diciembre hasta las 12:00 horas, y no laborarán el 1 de enero. La Oficina de Pasaportes brindará atención normal el día 31, de 08:00 a 15:00 horas, y permanecerá cerrada el día primero.

En las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), atenderá el último día del año en su horario habitual de 09:00 a 16:00 horas, descansando el 1 de enero.

En cuanto a servicios municipales, la recolección de basura no se realizará el 1 de enero. Las oficinas del Ayuntamiento y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atenderán el día 31 en horario normal de 08:00 a 15:00 horas, y no laborarán el día primero. Los bancos abrirán el 31 en su horario habitual y permanecerán cerrados el 1 de enero. También se informó que el (Centro de Reinserción Social (Cereso) contará con un horario especial.

Finalmente, se recuerda a la ciudadanía que los números de emergencia estarán disponibles las 24 horas: 911 y 089, así como el teléfono del Ayuntamiento (644) 410 5100. Cabe destacar que en algunas dependencias, por cuestión de vacaciones, se cuenta con personal que se ausenta por un periodo de 15 días y, en otros casos, se continúa trabajando normalmente con personal de guardia.

