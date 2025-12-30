Lleva Salud Casa por Casa 190 mil consultas a domicilio en Sonora durante 2025

Hermosillo, Sonora.- A través del programa Salud Casa por Casa en Sonora se acercaron servicios de salud a los hogares de las personas adultas mayores y con discapacidad. Este inició operaciones en la entidad a mediados de 2025 y desde su puesta en marcha se han realizado más de 190 mil visitas y consultas domiciliarias.

Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora, indicó que, para la operación de este programa, se contó con 325 servidores de la salud activos, quienes realizaron las visitas domiciliarias de manera constante, brindando atención médica preventiva y primaria directamente en los hogares de las y los beneficiarios.

Explicó que Salud Casa por Casa fue uno de los nuevos Programas para el Bienestar creados con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de las personas adultas mayores de 65 años en adelante, así como de las personas con discapacidad que ya recibían alguna de las pensiones del Gobierno de México.

Salud Casa por Casa representó un cambio profundo en la manera de atender a nuestra población más vulnerable. Como delegado de Bienestar en Sonora, fui testigo directo de este esfuerzo, ya que desde el primer día del arranque del programa acompañé al personal de enfermería en visitas realizadas en diversos puntos del estado, constatando el impacto positivo que tuvo en la vida de las personas", indicó Almada Palafox.

Agregó que, a través de este programa, personas facilitadoras de salud realizaron visitas periódicas a los domicilios de los beneficiarios para garantizar un seguimiento integral de su estado de salud; reciben atención preventiva, detección oportuna de riesgos y acompañamiento continuo.

Asimismo, manifestó que las consultas domiciliarias permitieron a las y los pacientes ahorrar traslados a clínicas u hospitales, lo que contribuyó a disminuir la saturación de los servicios hospitalarios y a mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud.

De norte a sur y de costa a sierra, en #Sonora seguimos en territorio. uD83CuDFDC?uD83CuDFE1



Las brigadas de #SaludCasaPorCasa visitan directamente a las y los derechohabientes de las pensiones de #AdultoMayor y #PersonasConDiscapacidad, llevando atención médica, orientación y acompañamiento… pic.twitter.com/YuuwJAOtCj — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui