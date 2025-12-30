Oficinas públicas operan con horarios especiales por Año Nuevo en Hermosillo; conoce los DETALLES

Hermosillo, Sonora.- En lo que resta del periodo vacacional de diciembre y los primeros días de enero, oficinas municipales, estatales y federales en Hermosillo y Sonora operarán con horarios especiales y esquemas de guardias por la festividad de Año Nuevo, a fin de mantener la atención a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que los servicios públicos municipales operan con normalidad durante el periodo decembrino, con excepción del 1 de enero. Continúan labores como limpieza de vialidades, mantenimiento de calles y atención en panteones.

Los Centros de Atención de Tesorería permanecerán abiertos, salvo el 1 de enero; la Comandancia Centro opera las 24 horas, el módulo del Panteón Municipal de 8:00 a 14:30 horas y el de la calle Veracruz de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 13:00.

Agua de Hermosillo atenderá hasta las 12:00 horas este 31 de diciembre, cerrará el 1 de enero, pero manteniendo brigadas de guardia para emergencias al 073. El transporte urbano operará en su horario habitual, aunque con menor número de unidades.

En el sector salud, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y el Hospital General del Estado mantienen urgencias las 24 horas, con consultas reducidas en días festivos.

Las agencias fiscales estatales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) operan con guardias y cierres parciales, por lo que se recomienda consultar canales oficiales para confirmar horarios. Finalmente, en el caso de reportar alguna emergencia, ya sea la policía o Cruz Roja, se puede hacer a los números 060 y 911.

