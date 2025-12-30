Rezago en el Poder Judicial de Sonora pone en riesgo la operación de juzgados y centros penitenciarios

Hermosillo, Sonora.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, durante un encuentro con medios de comunicación en la ciudad de Hermosillo, Sonora, habló sobre un tema sumamente delicado: el peligro latente de que colapsen el Poder Judicial y, por ende, los centros penitenciarios. Según el especialista, esta situación se debe principalmente a la considerable sobrecarga de trabajo que enfrenta el sistema.

No obstante, aclaró que no se trata de una sola causa la que está afectando a dicho aparato judicial, sino que también influyen la falta de aplicación de los juicios abreviados y la ausencia de mecanismos alternativos que permitan a los internos acceder a la tan anhelada libertad. De esta manera, para Rafael Acuña resulta indispensable la presentación de propuestas que hagan posible esta situación y, con ello, evitar que se materialice este grave problema, el cual podría acarrear diversas consecuencias.

Asimismo, el egresado de la Universidad de Sonora señaló que desconoce por completo la razón por la cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no está promoviendo los juicios abreviados a través de los Ministerios Públicos, pues, desde su perspectiva, es precisamente ahí donde se sostiene el sistema penal acusatorio oral. Incluso, el abogado subrayó que anteriormente las audiencias se programaban con un mes de anticipación, mientras que en la actualidad se fijan hasta con un año de diferencia.

Rafael Acuña Griego

A pesar de que dijo no tener certeza sobre lo que está ocurriendo, Acuña Griego mencionó que seguramente existen argumentos válidos detrás de esta situación. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el tema y a un posible pronunciamiento por parte de alguna autoridad oficial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el actual gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, no ha emitido opinión alguna al respecto.

¿Quién es Rafael Acuña Griego?

En primer lugar, fue el 23 de octubre de 2021 cuando rindió protesta como Magistrado Propietario ante el Congreso del Estado, asignándosele la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución del ahora exmagistrado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, quien había concluido su periodo de nueve años. Dentro de su trayectoria profesional se destaca que fungió como Juez Penal en Ciudad Obregón y en San Luis Río Colorado, además de haberse desempeñado como actuario judicial en el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

