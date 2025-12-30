Temperaturas en Hermosillo HOY: Así será el clima en Sonora este MARTES 30 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa, realizar traslados o planear actividades al aire libre en Hermosillo, es importante conocer cómo será el clima en la capital de Sonora este martes 30 de diciembre de 2025, ya que el día presentará variaciones de temperatura, presencia de nubosidad y rachas de viento que podrían influir en la rutina diaria. ¡Aquí toda la información que te ayudará a planear tu jornada!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, en Hermosillo se espera un día con nubes y claros, ambiente fresco durante la mañana, incremento de temperaturas hacia el mediodía y una tarde cálida, acompañada de viento moderado principalmente del noreste. Durante las primeras horas del día, el ambiente será fresco. Entre las 05:00 y las 08:00 horas, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19°C, con cielo entre nubes y claros, así como intervalos parcialmente nubosos.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

La sensación térmica será muy similar a la temperatura registrada. Uno de los factores a considerar por la mañana será el viento moderado del noreste, con velocidades que irán desde los 11 hasta los 31 kilómetros por hora, lo que podría generar una percepción más fresca al inicio del día. El índice UV se mantendrá en nivel bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar durante este tramo.

Hacia el mediodía, las condiciones cambiarán gradualmente. Alrededor de las 11:00 horas se prevé cielo cubierto y una temperatura cercana a los 25°C, con rachas de viento más intensas provenientes del noreste, que podrían alcanzar hasta los 44 kilómetros por hora. El punto más caluroso del día se presentará cerca de las 14:00 horas, cuando el termómetro podría marcar 30°C, con una sensación térmica de 28°C.

A esta hora, el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar, hidratarse de forma constante y evitar exposiciones prolongadas al sol. Durante la tarde, alrededor de las 17:00 horas, la temperatura comenzará a descender ligeramente hasta los 29°C, manteniéndose el cielo con nubes y claros y disminuyendo la intensidad del viento.

Con la llegada de la noche, el ambiente será más templado. Hacia las 20:00 horas se esperan 24°C, con sensación térmica ligeramente mayor, cielo con nubes y claros y viento flojo del noroeste. Más tarde, cerca de las 23:00 horas, la temperatura descenderá hasta los 21 grados, con cielo parcialmente nuboso y viento ligero del sur. El índice UV será nulo durante la noche, lo que favorece condiciones estables para actividades nocturnas sin riesgos por radiación solar.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)