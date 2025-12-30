Tragedia en Puerto Peñasco: Muere niño de 4 años y su madre; Salud Sonora investiga posible caso de rickettsia

Hermosillo, Sonora.- Ayer lunes 29 de diciembre de 2025 se informó que un niño de 4 años de edad perdió la vida a bordo de una ambulancia mientras era trasladado de Puerto Peñasco al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), en Hermosillo, tras presentar un cuadro médico grave que de manera preliminar fue asociado a rickettsiosis. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud en Sonora aún se encuentran investigando, pues señalaron mediante un comunicado que no está confirmado el diagnóstico de fiebre manchada por rickettsia rickettsii (rickettsiosis).

De acuerdo con la información disponible, el menor recibía atención de emergencia cuando ocurrió el deceso durante el trayecto. De manera extraoficial, se dio a conocer que la madre del pequeño habría fallecido apenas dos días antes, presuntamente por la misma enfermedad. Ante estos hechos, la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora informó que hasta el momento no se encuentra confirmado el diagnóstico de fiebre manchada.

Precisó que la atención médica inicial se brindó en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y posteriormente en los Servicios de Salud IMSS-Bienestar, instancia que determinó el traslado del menor a la capital del estado, donde lamentablemente perdió la vida. La dependencia estatal señaló que, a través del distrito sanitario correspondiente, se lleva a cabo una investigación de campo en la localidad y en el domicilio de las personas fallecidas, con el objetivo de identificar factores de riesgo para la transmisión de rickettsia u otras posibles causas relacionadas con los signos y síntomas que presentaron en vida, los cuales, de inicio, apuntan más a un cuadro respiratorio.

Asimismo, se informó que el cuadro clínico reportado por los prestadores de servicios médicos no es concluyente para establecer que las muertes hayan sido consecuencia de rickettsiosis. No obstante, ya fueron ingresadas muestras biológicas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, las cuales permitirán confirmar o descartar la presencia de la bacteria y establecer un diagnóstico final. La Secretaría de Salud recordó que la fiebre manchada por rickettsia es una enfermedad endémica en el noroeste del país, transmitida principalmente por la mordedura de garrapatas infectadas, y que puede ser altamente grave e incluso mortal si no se inicia tratamiento antibiótico oportuno durante los primeros días de síntomas.

La #Rickettsia es grave y puede ser fatal en solo 3 días. ¡No bajes la guardia!



uD83CuDFE0 Limpia tu patio y jardín. uD83EuDD12 Si tienes fiebre, dolor de cabeza o náuseas, ve al médico de inmediato. uD83EuDE7A



Menciona al doctor si viste garrapatas.



¡Prevenir salva vidas! uD83DuDC1C?#SaludSonora pic.twitter.com/fPJ7mIogPx — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui