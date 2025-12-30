Transporte urbano en Ciudad Obregón operará con normalidad reducida el 1 de enero de 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Con cierta normalidad, aunque con menos unidades de lo habitual, trabajarán las distintas rutas o líneas del transporte urbano en Cajeme durante este jueves 1 de enero del 2026.

Según las autoridades del transporte en la localidad, aunque no especificaron la cifra, la reducción de unidades será como en los días domingos, debido a que son días de baja demanda del servicio.

Por su parte, Reynaldo Castillo López, dirigente de los grupos de taxistas conocidos como 'quinceros', señaló que ellos ofrecerán el servicio con guardias para mantener la posibilidad de traslados para los pasajeros.

Trabajaremos con guardias, así como lo hicimos en Navidad, trabajando hasta las 10 y media de la noche del 24 y con poca afluencia el día 25; así lo haremos este miércoles 31 hasta las 10 y media u 11 y el día primero turnaremos", señaló.

Serán cinco taxis por cada línea los que estarán trabajando el jueves primero, los mismos que se estarán rotando cada cinco horas, según el dirigente de los 'quinceros' Castillo López.

Habrá rotando al menos unos 30 taxis; tenemos la capacidad, ya que somos 187 compañeros, y cada línea va a estar cubierta, para cubrir la demanda de los usuarios que puedan llegar a necesitar movilizarse durante ese día y en ciertos horarios", Reynaldo Castillo López, representante de los taxistas 'quinceros'.

