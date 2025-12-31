¡Síguenos!
Alcalde Antonio 'Toño' Astiazarán desea un próspero Año Nuevo a Hermosillo

El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, extendió sus mejores deseos para Año Nuevo; aquí los detalles

Hermosillo, Sonora.- El alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán Gutiérrez, extendió sus mejores deseos a los habitantes de la comunidad hermosillense, por motivo de la llegada del Año Nuevo 2026.

El munícipe resaltó todos los logros conseguidos a través del 2025, además de que se comprometió a seguir trabajando incansablemente para lograr un municipio más próspero, seguro y lleno de oportunidades en este nuevo año. "¡Viene un gran año, de logros para todas y todos!", dijo.

Asimismo, Astiazarán deseó un próspero año para las familias de Hermosillo en esta fecha tan importante y añadió: "Este 2025 lo vivimos con trabajo, cercanía y resultados que se sienten en las colonias, y el 2026 lo construiremos juntos, paso a paso, para seguir #TransformandoHermosillo".

Fuente: Tribuna del Yaqui

