Alfonso Durazo desea un 2026 de esperanza, paz y nuevas oportunidades a familias sonorenses

Hermosillo, Sonora.- A cerrar el año 2025 con gratitud por los logros y metas cumplidas para iniciar el 2026 con las puertas abiertas a más y mejores oportunidades, invitó el gobernador Alfonso Durazo Montaño mediante un mensaje de unión, paz y esperanza dirigido a las familias sonorenses, reafirmando su compromiso con el bienestar, la unidad y el futuro de la entidad.

El mandatario estatal expresó su agradecimiento a las y los sonorenses por la fortaleza demostrada a lo largo de 2025, un año en el que Sonora enfrentó retos y desafíos importantes que pusieron a prueba la capacidad de resistencia y solidaridad de la sociedad.

“Deseo que el 2026 llegue a sus hogares con salud, paz y nuevas oportunidades. Que sea un año de logros para todas y todos ustedes. Les deseo un año lleno de luz, de buenos momentos y de la energía necesaria para alcanzar cada propósito”, señaló.

El gobernador Durazo Montaño invitó a las y los sonorenses a mirar el nuevo año con esperanza y a convertir este nuevo ciclo en una oportunidad para acompañarse, cuidarse mutuamente y mantener vivo el anhelo de que todo puede ser mejor cuando se camina en unidad.

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal deseó un Feliz Año Nuevo 2026 a cada familia sonorense, reiterando su agradecimiento y su compromiso de seguir trabajando por un Sonora con más bienestar, justicia social y oportunidades para todas y todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui