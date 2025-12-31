Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 31 de diciembre: Bajas temperaturas y LLUVIAS en el DÍA y NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 31 de diciembre de 2025, para la celebración de Fin de Año, habitantes de Ciudad Obregón (la cabecera municipal de Cajeme) deberán considerar las condiciones del clima antes de salir de casa, ya que la jornada presentará cielo mayormente cubierto, cambios en la intensidad del viento y la probabilidad de lluvias ligera durante la noche. Aquí toda la información para que tomes precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico del portal web Meteored.mx, la mañana iniciará con temperaturas frescas y cielo mayormente nublado. Desde las primeras horas del día, entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, el termómetro oscilará entre los 18 y 19°C, con una sensación térmica similar. El viento será ligero, con dirección predominante del este, y no se prevé radiación solar significativa durante este periodo.

Conforme avance la mañana hacia el mediodía, el ambiente se tornará más cálido. Alrededor de las 11:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 27°C, manteniéndose el cielo cubierto. Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo, el cambio térmico puede sentirse de manera más marcada, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. El viento cambiará de dirección hacia el sur, con rachas suaves.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán estables en cuanto a nubosidad, pero el viento podría intensificarse ligeramente. A las 14:00 horas, la temperatura continuará alrededor de los 27°C, mientras que el viento soplará desde el oeste con rachas moderadas. Hacia las 17:00 horas, el ambiente comenzará a refrescar, con un descenso a 24°C y viento de baja intensidad proveniente del norte.

#PronosticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/vyBuRFzpwL — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 31, 2025

Para la noche, el pronóstico indica un cambio relevante. A partir de las 20:00 horas, se espera la presencia de lluvia débil con cielo cubierto, con una probabilidad cercana al 40 por ciento y acumulados ligeros. La temperatura rondará los 21°C, acompañada de viento moderado del noreste. Hacia el cierre del día, alrededor de las 23:00 horas, las precipitaciones se disiparán, aunque el cielo permanecerá cubierto y el ambiente se mantendrá templado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)