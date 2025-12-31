Clima en Sonora: HOY miércoles 31 de diciembre de 2025 en la NOCHE, se prevén LLUVIAS para Ciudad Obregón en Año Nuevo

Ciudad Obregón, Sonora.- Para este 31 de diciembre de 2025 en la noche se prevén lluvias para Ciudad Obregón; si tienes planes en el exterior, es mejor que consultes el pronóstico del clima en Sonora para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) junto con The Weather Channel.

¿Cómo será el clima en Ciudad Obregón, Sonora, esta noche de 31 de diciembre de 2026?

El pronóstico indica que para las 23:00 horas de esta noche se tendrán precipitaciones ligeras en Ciudad Obregón con una probabilidad del 42 por ciento; para esa hora se tendrá una sensación térmica de 23 grados y una humedad del 57 por ciento. Mientras que para el resto de la noche se espera que se mantenga nublado con una probabilidad de lluvia del 24 por ciento. Por la madrugada, de las 00:00 horas a las 04:00 horas del 1 de enero de 2026, se esperan cielos nublados con temperaturas de 19°C a 22°C.

¿Cómo será el clima para Sonora mañana 1 de enero de 2026?

De acuerdo con la Conagua, para mañana 1 de enero de 2026 en Sonora, se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas en zonas serranas. Además, se tendrá viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 30 a 50 km/h.

Pronóstico de lluvias para hoy 31 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur.

Baja California y Baja California Sur. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán.

Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

