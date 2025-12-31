'Desarmando las infancias', un programa para prevenir la violencia en niños y jóvenes en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El Colectivo Independientes Punto Tres, cuyo fundador fue Rafael Evans, promotor cultural y productor de teatro, se encuentra trabajando en diferentes acciones para retomar de nueva cuenta el programa denominado 'Desarmando las infancias'. Este programa consta de cambiar juguetes bélicos por juguetes que no inciten a los niños y jóvenes a la violencia.

Sarahi Castro, integrante de la mencionada agrupación y coordinadora del programa, dio a conocer que actualmente se trabaja en el hecho de retomar este tipo de acciones. Se parte de acciones conjuntas como fue la cartografía del sonido de una bala. Esta cartografía arrojó como resultado la instalación de un altar de muertos dedicado a menores de edad denominado 'Los Morros de la Villa'.

Lo que se está haciendo es justamente a través de estos encuentros en los que participamos o las capacitaciones que estamos tomando a nivel nacional por parte de diferentes organizaciones y proyectos, es que estamos creando la metodología oficial de cómo podemos incidir en la niñez y en la juventud a través del teatro y a través de estos actos que van dirigidos específicamente a contrarrestar lo que ocurre con la violencia en nuestro municipio", indicó.

Sarahi Castro también consideró necesario retomar la llamada 'Cartografía de una bala', que se realizó en 2021, a fin de hacer un comparativo con lo que ocurrió hace cuatro años en el caso de Villa Bonita y lo que sucede actualmente en otros sectores de Cajeme.

Agregó que también se tiene contemplado detectar colonias en las cuales, a través de obras de teatro, se pueda incidir en los jóvenes y acercarles a sus domicilios diferentes puestas en escena.

Consideramos que sí es necesario volver a hacer una cartografía para el siguiente año para observar nuevamente el fenómeno de la violencia de cerca, tener un punto donde podamos comparar del 2021 a ahora", indicó.

Finalmente, agregó que en las acciones que emprende el colectivo, siempre se mantienen las puertas abiertas para todas aquellas personas que quieren aportar y trabajar en beneficio de la niñez y la juventud.

En 2023, sobre el boulevard Villa Bonita, ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre, se colocó un altar de muertos para recordar a aproximadamente una veintena de menores de edad que murieron víctimas de los delitos de alto impacto en dicha colonia entre 2021 y 2023. A poco más de dos años de trabajar en el proyecto denominado 'Los Morros de la Villa', los integrantes del colectivo pretenden retomar una serie de acciones encaminadas a mantener a los niños o jóvenes alejados de la violencia.

