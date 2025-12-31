En Sonora, el precio de los insumos para la cena de Año Nuevo se incrementa hasta un 15%

Ciudad Obregón, Sonora.- Una variedad gastronómica se presentarán en la mesa de muchos hogares sonorenses durante la cena de la última noche del año, con platillos como pozole, menudo, tamales, pierna al horno, entre otros.

Carnes, verduras, quesos, embutidos y otros insumos resaltaron en las cenas de Año Nuevo, los mismos que han estado registrando incrementos en sus precios entre un 10 y 15 por ciento, reconocieron comerciantes.

Carniceros comentaron que anteriormente la carne de puerco costaba mucho menos que la de res, pero prácticamente se han emparejado; además, en las fruterías también se presentaron algunos incrementos en productos que fueron bastante buscados durante la especial cena.

TRIBUNA platicó con algunas amas de casa que realizaron sus compras para la cena de fin de año y coincidieron en que los costos se han incrementado bastante.

Cada año siento que suben más los precios; antes podía hacer la cena con 500 pesos nomás para la casa que somos cuatro, con mi esposo y mis dos hijos, y ahora se me fueron fácil unos mil pesos haciendo lo mismo", señaló Esther Muñoz.

Compré para hacer pozole y tamalitos y me gasté mil 500 pesos y me quedé corta porque no fue para mucha gente, nada más la familia y eso sí, para el recalentado", dijo la señora Martha.

Por su parte, la cocinera Elda de la Cruz explicó que la cena de Año Nuevo es prácticamente los mismos tipos de platillos que en la de Nochebuena, aunque con algunas pequeñas variaciones en los ingredientes y la presentación.

Acá en Sonora lo clásico es hacer una olla de pozole y de menudo, hacer una buena barbacoa y tamalitos de carne", comentó la especialista.

Vamos a suponer que hiciste un pozolito para unas cinco personas, ocupaste dos kilos de panza, dos kilos de pata y un kilo de nixtamal, te gastaste unos 600 pesos, suponiendo que te queda para el día siguiente", detalló.

La tradicional cena de Año Nuevo incluye regularmente platillos tradicionales que representan símbolos de fortuna y prosperidad para el año que está iniciando y varían según la región del país.

En Sonora, el precio de los insumos para la cena de Año Nuevo se incrementa hasta un 15%

Fuente: Tribuna del Yaqui