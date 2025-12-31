Fin de año con LLUVIAS y bajas temperaturas en Sonora: Así estará el clima HOY 31 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el clima en Sonora presentará condiciones que pueden afectar actividades cotidianas, traslados y celebraciones de fin de año, por lo que es recomendable mantenerse informado y tomar precauciones. A lo largo del día se esperan cambios importantes en la nubosidad, presencia de lluvias y variaciones de temperatura, especialmente entre la mañana y la tarde. ¡Aquí más detalles!

Así será el clima en Sonora HOY 31 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, este día predominará el cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado, con lluvias puntuales fuertes en distintas regiones de Sonora. Estas precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y favorecer encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, deslaves en áreas serranas, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Así será el clima en Sonora HOY 31 de diciembre. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco en la mayor parte del estado, con condiciones muy frías y presencia de heladas en zonas serranas del norte y oriente de Sonora; las temperaturas mínimas serán de -5 a 0°C. Municipios del norte, como Nogales, Agua Prieta y la región serrana, podrían registrar temperaturas bajas desde las primeras horas del día, mientras que en la zona centro se esperan valores más templados (de 10°C) conforme avance la mañana.

Para el transcurso de la tarde, el ambiente será templado en Sonora, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 25°C en municipios del centro y sur del estado, como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo. En estas regiones no se descartan lluvias intermitentes, especialmente hacia la tarde, lo que podría generar superficies resbaladizas y disminución de visibilidad en tramos carreteros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que pueden alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en diferentes zonas del estado. Estas condiciones podrían intensificarse de manera puntual durante tormentas, principalmente en áreas abiertas y caminos rurales.

#PronosticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/wZF7ZmjPgd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 31, 2025

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con probabilidad de lluvias persistentes en algunas regiones y un descenso gradual de la temperatura, generando nuevamente un ambiente fresco a frío; las temperaturas serán de 20°C. En zonas serranas, las bajas temperaturas se mantendrán, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente para quienes transiten por caminos de montaña.

Estas condiciones están asociadas a los efectos remanentes del Frente Frío número 25 y a la interacción de sistemas atmosféricos que continúan favoreciendo humedad, nubosidad y rachas de viento en el noroeste del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)