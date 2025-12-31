Habrá LLUVIAS en Hermosillo durante la TARDE y NOCHE: Clima en Sonora HOY 31 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 31 de diciembre de 2025, las condiciones del clima en Hermosillo marcarán el ritmo del cierre de año, por lo que es recomendable revisar el pronóstico antes de salir de casa. La jornada estará caracterizada por cielo mayormente cubierto, rachas de viento moderadas y lluvias que se intensificarán conforme avance la tarde y la noche, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre. ¡Aquí los detalles del tiempo!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte de Meteored.mx, la mañana iniciará con ambiente fresco y nubosidad variable. Desde las 5:00 horas, la temperatura se ubicará alrededor de los 18°C, con cielo parcialmente nublado y viento ligero del noreste. Para las 6:00 horas, el termómetro subirá ligeramente a 19°C, mientras el viento aumentará su intensidad con rachas moderadas, manteniendo una sensación térmica similar.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Hacia las 8:00 de la mañana, el cielo se tornará completamente cubierto y la temperatura alcanzará los 20°C, con viento moderado proveniente del noreste. Estas condiciones se mantendrán durante el resto de la mañana, y cerca de las 11:00 horas se espera un incremento térmico hasta los 24°C, con sensación térmica cercana a los 25°C. Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá bajo, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con rachas variables.

Durante la tarde se prevé un cambio significativo en el clima. A partir de las 14:00 horas, existe probabilidad de lluvia débil, con acumulados ligeros y una temperatura que descenderá a los 21°C. El cielo permanecerá cubierto y el viento soplará desde el suroeste con intensidad moderada. Estas condiciones podrían generar sensación de humedad en la capital sonorense.

Para las 17:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará hasta el 40 por ciento, con precipitaciones más constantes y un acumulado mayor. La temperatura bajará a los 20°C, mientras que el viento disminuirá ligeramente, regresando a dirección noreste. Hacia la noche, el ambiente se tornará más fresco y lluvioso. A las 20:00 horas se pronostica lluvia moderada, con una temperatura cercana a los 18°C y viento de moderada intensidad proveniente del este.

Finalmente, para las últimas horas del día, alrededor de las 23:00 horas, se mantendrá la lluvia débil con cielo cubierto, temperatura de 18 grados y viento ligero del noreste. Este escenario sugiere un cierre de año con condiciones húmedas y frescas en Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)