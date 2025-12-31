IMSS en Sonora dará atención médica en Urgencias y Hospitalización este 1 de enero de 2026

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora garantiza a la población derechohabiente la atención médica continua en los servicios de Urgencias y Hospitalización durante este jueves 1 de enero, con personal médico, de enfermería y de apoyo en guardia.

Angélica Mariel Martínez López, titular del IMSS en la entidad, informó que las unidades hospitalarias mantienen su operación permanente para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que represente un riesgo para la vida, un órgano o alguna función vital.

Precisó que los servicios de Urgencias están dirigidos a la atención de situaciones que requieren intervención médica inmediata, como traumatismos, afecciones cardiacas o pulmonares, descompensaciones metabólicas en personas con enfermedades crónicas, así como emergencias obstétricas.

Explicó que, a través del sistema de Triage, el personal médico evalúa la gravedad de cada paciente para priorizar la atención conforme a su condición clínica, garantizando que los casos más graves sean atendidos con prontitud.

La doctora Martínez López exhortó a la población derechohabiente a celebrar con responsabilidad, cuidar su salud, prevenir accidentes, moderar el consumo de alimentos y bebidas, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener el apego a sus tratamientos médicos. El IMSS en Sonora refrenda su compromiso de ofrecer atención médica integral, segura y de calidad, priorizando en todo momento el bienestar de la población derechohabiente.

uD83DuDDD3? Este 25 de diciembre se suspenden servicios en UMF, oficinas administrativas y guarderías del IMSS.



uD83CuDFE5 Urgencias y Hospitalización operan con normalidad. pic.twitter.com/BjyYrubkZy — IMSS Sonora (@IMSSSONORA) December 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui