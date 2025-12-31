IMSS Sonora dará atención médica este 1 de enero de 2026 y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy miércoles 31 de diciembre, conoce el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora garantiza a la población derechohabiente la atención médica continua en los servicios de Urgencias y Hospitalización durante este jueves 1 de enero de 2026.

Modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes avanza un 80%



El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, constató el avance del 80 por ciento en la obra de modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, proyecto considerado estratégico para el desarrollo regional. El mandatario estatal destacó que esta obra es clave para revertir el aislamiento histórico de las comunidades serranas, al facilitar el acceso a servicios, oportunidades productivas y una movilidad más segura y eficiente, fortaleciendo además la integración regional entre Sonora y Chihuahua.



Transporte urbano en Cajeme operará con normalidad reducida este 1 de enero



Durante este próximo 1 de enero del 2026, las rutas y líneas del transporte urbano en Ciudad Obregón trabajarán con cierta normalidad, aunque con menos unidades de lo habitual. Por su parte, Reynaldo Castillo López, dirigente de los grupos de taxistas conocidos como 'quinceros', señaló que ellos ofrecerán el servicio con guardias para mantener la posibilidad de traslados para los pasajeros. "Trabajaremos con guardias, así como lo hicimos en Navidad, trabajando hasta las 10 y media de la noche del 24 y con poca afluencia el día 25; así lo haremos este miércoles 31 hasta las 10 y media u 11 y el día primero turnaremos", señaló.

IMSS Sonora dará atención médica este 1 de enero de 2026



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora garantiza a la población derechohabiente la atención médica continúa en los servicios de Urgencias y Hospitalización durante este jueves 1 de enero de 2026. La funcionaria explicó que se dará prioridad a casos como traumatismos, problemas cardíacos o pulmonares, descompensaciones en personas con enfermedades crónicas y emergencias obstétricas, mediante el sistema de Triage. Asimismo, exhortó a la población a celebrar con responsabilidad, prevenir accidentes y evitar el consumo excesivo de alcohol, reiterando el compromiso del IMSS de brindar atención médica segura y de calidad.

