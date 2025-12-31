Javier Lamarque Cano se posiciona en el lugar número 1 del ranking de alcaldes Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, se colocó en el primer lugar del Ranking de alcaldes de Sonora, de acuerdo con la más reciente medición que realiza la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC) correspondiente al mes de diciembre de 2025.

Lamarque Cano obtuvo un 61.5 por ciento de aprobación ciudadana, posicionándose como el alcalde mejor evaluado del estado de Sonora. En el listado le siguen Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, con 60.8 por ciento, y Karla Córdova, de Guaymas, con 57.8 por ciento de aprobación.

El ranking se elaboró con base en encuestas telefónicas aplicadas a ciudadanos mayores de 18 años en cada municipio, con una muestra de mil entrevistas por alcaldía, un margen de error de 3.1 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento, consolidando a Javier Lamarque Cano como el referente en aprobación ciudadana entre los alcaldes de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui