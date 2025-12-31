Municipio de Etchojoa cierra el año con acciones de vivienda en los pueblos indígenas

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa realizó la entrega de viviendas en la comunidad de Navolato, como parte de las últimas acciones del año por parte del Gobierno Municipal en los pueblos indígenas.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal, mencionó que las viviendas incluyen cuartos dormitorios y pies de casa. El alcalde detalló que el programa es ejecutado a través de las Direcciones de Obras Públicas y Planeación, en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves).

El munícipe explicó que las acciones de vivienda contemplan una inversión total de 27 millones 633 mil 226 pesos. De este monto, 19 millones 788 mil 661 pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y siete millones 844 mil 564 pesos corresponden a la aportación de Coves.

Cada acción de vivienda que entregamos significa un paso firme hacia comunidades más fuertes. Seguimos trabajando cerca de la gente y cerramos el año con resultados", puntualizó.

Durante la entrega, el alcalde destacó que estas acciones representan más que una obra material, ya que impactan directamente en la dignidad, seguridad y estabilidad de las familias beneficiadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui