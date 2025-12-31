A partir del 1 de enero de 2026, fotomultas entrarán en vigor en Hermosillo para reducir accidentes

Hermosillo, Sonora. - A partir de este 1 de enero, las fotomultas aprobadas por el Cabildo de Hermosillo,comenzarán a aplicarse en caso de ir a exceso de velocidad en las principales entradas a Hermosillo.

Para comenzar a operar con este nuevo sistema, el Departamento de Policía de Tránsito de Hermosillo tuvo un periodo de prueba que fue del 25 de agosto al 31 de diciembre, el mismo que permitió que los conductores se adaptaran a la nueva regla de circular a 50 kilómetros por hora.

El comisario Jesús Alonso Durón Montaño precisó que, durante el periodo de prueba, se tuvo una reducción de accidentes viales y los conductores tuvieron mayor conciencia al respetar los límites de velocidad.

Esta medida de aplicación de videocámaras y radares ha sido de gran apoyo para que los automovilistas, tanto locales como los que ingresan a Hermosillo, moderen la velocidad de sus vehículos.

A partir del próximo año se comenzarán a aplicar

¿Cómo funciona?

El sistema funciona mediante tecnología que detecta automáticamente a los vehículos que excedan la velocidad permitida, según el Reglamento de Tránsito quienes circulen entre 60 y 79 kilómetros por hora recibirán amonestaciones y, a partir de la cuarta reincidencia, una infracción automática.

En el caso de velocidades de 80 a 99 kilómetros por hora, la sanción será inmediata y revisada por una mesa calificadora, mientras que al superar los 100 kilómetros por hora implica infracción directa y un protocolo de intervención que podría derivar en la detención del vehículo. Los radares operan en las dos principales entradas a Hermosillo. 1300 a 1700 pesos puede ser la multa por circular a exceso de velocidad en Hermosillo, a más de 50 kilómetros por hora.

