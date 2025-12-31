"Recibimos el Año Nuevo con esperanza y compromiso de seguir avanzando": Javier Lamarque

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, compartió un mensaje en vísperas del nuevo año junto a su esposa Patricia Patiño, donde expresaron que al llegar al fin del 2025 hicieron un recuento de las labores en Ciudad Obregón, donde constataron logros importantes en la comunidad a pesar de situaciones difíciles.

En tanto, subrayaron que aún quedan muchas cosas por realizar, pero los avances que se registran hasta el momento acercan al propósito de avanzar en la transformación y bienestar de los cajemenses, detalló Lamarque Cano.

"El soporte fundamental ha sido la unidad de nuestras familias y de nuestra comunidad; esto mismo será la fortaleza que nos permitirá realizar las aspiraciones de bienestar familiar y colectivo. Nuestra tierra es generosa y estamos convencidos de que en el 2026 vendrán muchas cosas buenas. Les mandamos nuestros mejores deseos y un fuerte abrazo, feliz Año Nuevo", expresaron el edil y su esposa.

Cerramos un año de trabajo, agradecido por la confianza y el acompañamiento de la gente. Recibimos el Año Nuevo con esperanza, energía renovada y el compromiso de seguir avanzando, trabajando todos los días por un mejor futuro para todas y todos. ¡Que el 2026 venga lleno de… pic.twitter.com/P4Mfk0IpR5 — Javier Lamarque (@JavierLamarque_) December 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui