Secretaría de Seguridad reconoce labor de policías y otros servicios de emergencias en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Detrás de cada llamada de auxilio, emergencia atendida y vida protegida, hay mujeres y hombres con una profunda vocación de servicio que, sin importar la hora, el día o la fecha, permanecen firmes para responder cuando más se les necesita.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de Sonora reconoce y agradece el compromiso incansable de las y los operadores del sistema de emergencias 911, así como de los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), bomberos, personal de Cruz Roja, Salva y de todas las áreas que integran esta institución, quienes trabajan de manera ininterrumpida los 365 días del año para salvaguardar la vida, la integridad y el bienestar de las familias sonorenses.

La SSPC Sonora refrenda su respeto, gratitud y reconocimiento a cada una y cada uno de quienes integran este gran equipo humano, en especial a las mujeres y hombres de la PESP, por su desempeño ejemplar, compromiso inquebrantable y vocación de servicio.

En este esfuerzo permanente, la PESP desempeña un papel fundamental al mantener presencia constante en las calles, atender reportes ciudadanos, ejecutar operativos de prevención y vigilancia, y actuar con prontitud ante situaciones de riesgo. Su labor diaria contribuye directamente a inhibir conductas delictivas, fortalecer la tranquilidad en colonias y comunidades, y brindar una respuesta oportuna ante emergencias.

Cada llamada atendida representa una historia, una urgencia y una esperanza. Con profesionalismo, empatía y valentía, el personal que conforma la SSPC Sonora permanece en alerta permanente, coordinando esfuerzos interinstitucionales y actuando con rapidez para resolver situaciones críticas, muchas veces poniendo por delante el bienestar de los demás.

Las y los policías estatales no solo responden a emergencias; también realizan labores preventivas, acompañamiento ciudadano, auxilio vial y apoyo en situaciones de riesgo, incluso en condiciones adversas o de alta complejidad. Su entrega, disciplina y compromiso reflejan una vocación genuina de servicio público.

