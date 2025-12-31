Socorristas de Navojoa sacrifican las festividades por velar por la seguridad de la ciudadanía

Navojoa, Sonora.- Mientras muchos trabajadores descansan y conviven con sus familias en estas fiestas de Año Nuevo, otros tienen la responsabilidad de trabajar para poder salvaguardar la vida de las personas que así lo requieran en caso de alguna emergencia durante cada celebración del Año Nuevo.

Tal es el caso de los socorristas, policías, médicos, enfermeros y otras profesiones más dedicadas a los trabajos de rescate y atención a la salud, quienes sacrifican momentos familiares durante las festividades; una labor que no siempre es valorada.

Así como Francisco Javier Barreras Peralta, director de la Cruz Roja en Navojoa, quien durante cuatro décadas ha dejado por un lado las festividades familiares a fin de salvaguardar la seguridad de los navojoenses.

A veces las personas no se dan cuenta de la labor humanitaria que hace nuestra Cruz Roja y no sólo es Navidad y Año Nuevo, sino también Semana Santa, Verano y otras festividades con operativos grandes", aseguró.

Por ello, los socorristas han encontrado en sus compañeros una segunda familia, con quienes durante cada festividad, como lo es Navidad y Año Nuevo, comparten cenas y convivios mientras trabajan de guardia sin descuidar la seguridad de la ciudadanía, un verdadero ejemplo de vocación de servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui