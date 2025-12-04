Ayuntamiento de Navojoa abre convocatoria para renovar a sus comisarios rurales

Navojoa, Sonora.- Durante Sesión de Cabildo se anunció la convocatoria para elegir a los nuevos comisarios rurales en el municipio de Navojoa, quienes serán los representantes del Ayuntamiento en las comunidades más alejadas de la ciudad.

Se trata de ocho comisarías, las cuales son San Ignacio Cohuirimpo, Rosales, Pueblo Mayo, Fundición, Tesia, Camoa, Bacabachi y Masiaca, donde se instalarán urnas para que los habitantes puedan elegir a sus próximos representantes.

Marco Antonio Sánchez Acosta, presidente de la Comisión Especial de regidores encargada del proceso, señaló que el registro de planillas se realizará del 17 al 19 de diciembre de 2025 en la oficina de regidores en el Palacio Municipal.

La campaña electoral se desarrollará del 22 de diciembre al nueve de enero, mientras que la jornada de elección será el domingo 11 de enero a partir de las 9:00 hasta las 16:00 horas", puntualizó.

Los aspirantes deberán acreditar residencia mínima de dos años en la comunidad, no tener antecedentes penales, así como contar con calidad moral y respaldo comunitario, además de no ocupar un cargo que limite el desempeño de funciones como comisario o presentar su renuncia a algún cargo público.

Las autoridades precisaron que una vez concluida la votación, la comisión contabilizará las actas y publicará los resultados oficiales, mientras que la entrega de las constancias de mayoría será el próximo 15 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui