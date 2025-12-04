Ciudad Obregón contará con 342 millones para 2026; busca más fondos para obras y servicios

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde Javier Lamarque Cano reconoció que oficialmente, el presupuesto que recibirá el municipio de Cajeme por parte del Gobierno del Estado asciende a 342 millones de pesos para el ejercicio 2026.

Sin embargo, el edil cajemense comentó que, además de dichos recursos, se espera la asignación de fondos adicionales para la puesta en marcha de diferentes obras en materia de infraestructura y de carácter social.

En el primero de los casos dijo que se trata de la obra de rehabilitación de vialidades en la colonia Benito Juárez, mejor conocida como 'Plano Oriente', cuyo monto asciende a aproximadamente 50 millones de pesos y 55 millones adicionales, para subsidiar los dos pasajes gratuitos a los estudiantes de la localidad.

Hay otros apoyos de obras que tampoco aparecen ahí de repente para vialidades en el área rural, carreteras del área rural que se van a atender y se van a rehabilitar; hay otros 100 millones de pesos que hemos estado trabajando que se van a canalizar hacia diversos tipos de obras; en realidad, el presupuesto para el siguiente año de parte del gobierno del estado va a ascender cerca de 600 millones de pesos", explicó el edil cajemense.

Lamarque Cano dio a conocer que, una vez que el presupuesto ha sido aprobado en el Congreso del Estado, la consecución de más recursos depende de las negociaciones que como municipio se realicen directamente con el estado y otras que se pudieran gestionar ante la federación.

También comentó que se trasladará a la Ciudad de México para reunirse con varios funcionarios y gestionar acciones y recursos que contribuyan al bienestar de los cajemenses; entre sus actividades destacó reuniones con funcionarios de diferentes dependencias como la Secretaría de Economía, Gobernación y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Fuente: Tribuna del Yaqui