Ciudad Obregón espera aumento de vendedores ambulantes en diciembre y refuerza vigilancia

Ciudad Obregón, Sonora.- Como cada mes de diciembre, se espera un incremento de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, reconoce Ramiro Favela, director de Inspección y Vigilancia del ayuntamiento de Cajeme. "Ese tipo de permisos especiales que abarcan solo el mes de diciembre son entre 25 y 30 los que se otorgan y son básicamente de envoltura de regalos, dulces de la temporada, mercería y bonetería, y artículos de regalos para la ocasión", señaló.

El funcionario municipal informó que, hasta el momento, no se han detectado anomalías ni irregularidades en el sector comercial del centro de la ciudad. Según explicó, se ha realizado un monitoreo constante y exhaustivo de las actividades comerciales en la zona, con el fin de garantizar que todo se esté desarrollando dentro del marco legal y sin contratiempos.

En el sistema tenemos un registro aproximado de 220 vendedores en el primer cuadro a lo largo del año y con estos especiales que se otorgan para diciembre subirá a alrededor de 250 vendedores", detalló.

Destacó que durante los últimos 20 días se han estado delimitando los espacios y desalojando las banquetas del centro para que las vías para los peatones queden libres.

Estamos trabajando en eso para que durante todo este mes se evite el problema de otros años por aglomeración de gente comprando ahí en el centro", comentó al ser entrevistado por esta casa editorial.

Afirmó que todos los vendedores que regularmente están en el centro tienen permiso reglamentario, pero se complica la situación al llegar diciembre porque se multiplican los vendedores que se quieren instalar en el centro.

Los retiran

Estamos constantemente retirando a vendedores que se meten a vender al centro, entre 10 y 15 personas que hacen eso; en algunos casos son vendedores que van pasando y se quedan en el centro para instalarse durante el día", explicó.

Algunos de los vendedores que se instalan sin permiso y son retirados, se vuelven a poner al día siguiente o se cambian de lugar esperando que pasen los inspectores de la dependencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui