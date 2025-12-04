Clima en Sonora: Amanecer fresco en Ciudad Obregón; se podrían registrar LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves 4 de diciembre de 2025 arranca con un ambiente fresco en la región de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, de acuerdo con el servicio meteorológico de The Weather Channel, se reporta una sensación térmica de 17°C y condiciones de cielo mayormente nublado que podrían convertirse en lluvias ligeras, aquí te contamos más sobre si lloverá.

El pronóstico indica una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 15°C para la jornada. La humedad relativa se mantiene elevada, en 86 por ciento, lo que aporta una sensación ligeramente más fría durante las primeras horas del día.

Se prevé descenso de #Temperatura para el norte y noreste de #México, con caída de #Nieve o #Aguanieve en sierras de ambas regiones.



Todos los detalles en ??https://t.co/dRV0iLVxTI pic.twitter.com/YnhneWUSV2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 4, 2025

Viento y condiciones atmosféricas

El viento sopla de manera ligera, a 5 km/h, con presión atmosférica de 1015.9 mb. Mientas que el punto de rocíose sitúa en 15°C, lo que refuerza el ambiente húmedo matutino.

El Índice UV se encuentra en 0 de 11, lo que indica riesgo nulo por exposición solar durante el amanecer. Y la visibilidad se mantiene "sin límites", por lo que no se esperan complicaciones para quienes transiten temprano.

¿Cómo será el clima en la jornada de hoy jueves 4 de diciembre y si LLOVERÁ?

Hacia las 7:00, el ambiente será más cálido, con 26°C y cielos parcialmente nublados con un 30 por ciento de probabilidades de lluvia. El viento girará al oeste con rachas máximas de 13 kilómetros por hora. A las 8:00, la temperatura alcanzará los 17°C grados, con una sensación térmica se mantendrá en 16°C debido a la presencia de nubosidad ligera.

Para las 9:00, el clima transitará a un cielo parcialmente nublado con 20°C, marcado por un ambiente cálido. Cerca de las 10:00, el termómetro subirá a 22°C, con cielo parcialmente nuboso y vientos suaves del oeste. Estas condiciones favorecerán un día nublado y con expectativa de lluvias.

Las condiciones climatológicas para Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)