Clima en Sonora: Para HOY jueves 4 de diciembre en la NOCHE prevén LLUVIAS y CHUBASCOS

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy en la noche de jueves 4 de diciembre de 2025? Si es así, es mejor que tomes en cuenta el pronóstico del clima en Sonora que TRIBUNA tiene para ti; pues este día se están previendo chubascos con lluvias puntuales fuertes. Te presentamos el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que informan que, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, se esperan precipitaciones.

De acuerdo con el boletín del SMN, durante esta noche y madrugada del viernes, el sistema frontal número 18 se extenderá sobre el norte y noreste, y gradualmente el oriente del país; una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México y un río atmosférico, en interacción con un canal de baja presión en el oriente de la República Mexicana, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora. De 18:00 a las 21:00 se tendrán lluvias especialmente en las regiones Centro, Costa, Este y Sur, donde podrían presentarse nublados densos, actividad eléctrica y posibles encharcamientos, especialmente en áreas con drenaje deficiente.

Para esta noche del jueves 4 de diciembre de 2025, el pronóstico meteorológico advierte lluvias y chubascos

Por otra parte, el reporte indica que habrá viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 40 a 60 km/h. Asimismo, existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora debido al ingreso de aire frío en niveles medios y altos. Las autoridades advierten que los vientos fuertes pueden derribar árboles o anuncios publicitarios, y que las lluvias podrían causar encharcamientos, deslaves e inundaciones repentinas, además de afectar la visibilidad en caminos y avenidas.

Regiones con lluvias fuertes según el pronóstico

Baja California Sur (municipios): Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos.

Sonora (regiones): Centro, Costa, Este y Sur.

Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias y Ciudad Juárez.

Sinaloa (regiones): Zona Norte, Centro Norte, Centro y Zona Sur.

Durango (regiones): Santiago Papasquiaro, Durango, Cuencamé, Gómez Palacio y El Oro.

Además, se esperan lluvias aisladas en:

Baja California (municipios): Ensenada, San Felipe y San Quintín.

Zacatecas (regiones): Centro, Oeste, Noroeste y Norte.

¿Cómo será el pronóstico del clima para mañana viernes 5 de diciembre de 2025?

El reporte de la Conagua indica que se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos en Sonora, así como caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y muy frío con heladas en sierras. Por la tarde, ambiente templado en el estado, así como viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l para conocer los fenómenos #Meteorológicos que determinarán las condiciones del tiempo esta noche y mañana en #México. pic.twitter.com/pv9mZ02Kvt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui