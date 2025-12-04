Conexiones ilegales de luz incrementan en diciembre en Navojoa ante alto consumo de energía

Navojoa, Sonora.- Durante cada mes de diciembre, las conexiones ilegales de electricidad, también llamadas 'diablitos', se han convertido en el principal reto para los trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Navojoa, ya que esta mala práctica, además de dañar la red de alumbrado público, también pone en riesgo a las familias.

Las autoridades explicaron que el problema surge debido al aumento del consumo de energía eléctrica por las conexiones de luces navideñas en la ciudad, lo cual provoca un sobrecalentamiento en los hogares con malas extensiones de luz eléctrica.

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos aseguró que durante los recorridos para atender los reportes ciudadanos, se han detectado algunas conexiones ilegales en los postes del alumbrado público, lo cual daña la infraestructura municipal y genera que los costos de operación aumente.

El poner 'diablitos', ya sea en el alumbrado público o directamente en los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aparte de ser un delito, puede sobrecargar las líneas, ya que las conexiones no están bien hechas y es ahí cuando se sobrecalienta y puede provocar un incendio", señaló.

Mencionó que a pesar del daño que esta mala práctica genera en la infraestructura de la ciudad, actualmente no hay una ley municipal que permita multar a los vándalos; por lo que se exhortó a los vecinos a reportar cualquier conexión ilegal en el sector para evitar que se presente algún accidente.

En cuanto los detectamos tratamos de quitarlos porque están ilegalmente, el detalle es que por parte del Ayuntamiento no se puede poner alguna multa o algo así, ese es el detalle; por lo que la gente continúa efectuando estas malas prácticas", expresó.

Ramírez Modesto precisó que los sectores con mayor número de 'diablitos' detectados se ubican en la periferia de la ciudad, como lo son los fraccionamientos Laureles y Aeropuerto, así como los solares a orilla del canal de Las Pilas; por lo que se invitó a la ciudadanía a estar atentos y reportar de inmediato esta práctica.

Fuente: Tribuna del Yaqui