Congreso aprueba presupuesto 2026 de Sonora por 92 mil millones sin nuevos impuestos

Hermosillo, Sonora.- El Congreso del Estado de Sonora, por mayoría de los diputados, aprobó el paquete de presupuesto de Sonora para el ejercicio fiscal del 2026, que supera los 92 mil millones de pesos.

La Ley de Ingresos y Egresos de Sonora para el siguiente año tuvo el respaldo de los diputados de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Solidario, Nueva Alianza Sonora y el Verde Ecologista de México, mientras que tuvo el voto en contra de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Elia Sallar Hernández, señaló que el presupuesto para Sonora contempla mayor obra para los municipios, un fondo de becas para más estudiantes, así como ampliación de programas sociales, sin nuevos impuestos ni incremento a los ya existentes.

No hay aumentos como tal, únicamente vienen siendo apreciaciones que se van haciendo con la inflación y que se tienen que dar, normalmente, y es lo que hemos tenido año con año; no hay una diferencia, es lo que hemos tenido año con año. Si algo tiene este presupuesto, es que no tiene aumento de impuestos", comentó la presidenta.

Elia Sallar Hernández destacó que se fortalecen áreas como Protección Civil, que pasó de tener 90 millones de pesos en este 2025 a 152 millones de pesos para 2026; también el fondo para becas del programa 'Sonora de Oportunidades' alcanzará los mil millones de pesos; además, salud tendrá incrementos por hasta 36 por ciento de su presupuesto anterior.

Mil 500 millones de pesos de los 92 mil 500 millones aprobados para el presupuesto de Sonora serán por parte de un crédito a solicitarse para desarrollar 90 obras de infraestructura en los municipios que se requiere.

Fuente: Tribuna del Yaqui