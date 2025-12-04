Presupuesto 2026: Guaymas no tendrá aumento de impuesto, afirma tesorero municipal

Hermosillo, Sonora.- Como ocurrió con el presupuesto de ingresos que se ejerce en el actual ejercicio fiscal, ya a punto de terminar, para el de 2026 no habrá incremento en impuestos de ninguna índole, aseguró el tesorero municipal de Guaymas, Daniel Apodaca Larrinaga.

En conferencia de prensa, el responsable de las finanzas públicas municipales dijo que, a diferencia de otros ayuntamientos en la entidad, el de Guaymas optó nuevamente por no ajustar los impuestos, en apoyo a la economía de los contribuyentes guaymenses. Destacó que a la par de no incrementar los impuestos, el Ayuntamiento no ha solicitado ningún crédito para poder salir adelante con lo que se tiene programado, tanto en materia de obra pública como en gasto corriente y pago de adeudos que fueron heredados.

Esto muestra lo sanas que se tienen las finanzas, agregó, pues no solo no se ha recurrido a un crédito, sino que se cumple en tiempo y forma con los compromisos que se tienen con proveedores, e incluso los aguinaldos se cubrieron de manera muy anticipada a su personal. Apodaca Larrinaga hizo énfasis en la política financiera de la alcaldesa Karla Córdova González, de no endeudamiento, y de un manejo honesto y transparente de los recursos para que se puedan eficientar.

Comentó que entre las políticas que se emplean están los programas de descuentos en recargos del impuesto predial y pago de derechos, los que ayudan a que se incremente la recaudación sin la necesidad de aplicarles incremento. Precisó que el presupuesto de ingresos para el 2026 va a ser de mil millones 84 mil pesos, los que se van a ejercer de manera transparente.

Fuente: Tribuna del Yaqui