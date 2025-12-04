¡Síguenos!
Navojoa

Protección Civil clausura la vieja Central de Autobuses en Navojoa por riesgo de colapso

La Central de Autobuses instaló oficinas móviles en el estacionamiento del inmueble para evitar que la logística de los viajeros se vea afectada en este fin de año

La infraestructura resulta riesgosa para los viajeros y trabajadores Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) clausuró la vieja Central de Autobuses en el municipio de Navojoa por riesgo de colapso, luego de que se incumpliera el plazo estipulado para el inicio de su rehabilitación.

Al interior del inmueble se pueden observar múltiples columnas de madera que se colocaron para sostener los techos de la central sin embargo, las autoridades consideran que esto no es suficiente para garantizar la seguridad de los viajeros y de los propios trabajadores.

Cabe señalar que, tras el cierre de las oficinas, la administración de la Central de Autobuses en Navojoa colocó oficinas móviles en el estacionamiento del inmueble para poder continuar con la venta de pasajes y afectar en menor medida la logística de los viajeros en estas fechas decembrinas, mientras se cumple con las observaciones de Protección Civil.

Se espera que la administración de la Central de Autobuses inicie con los trabajos de arreglo en materia de Protección Civil para que las oficinas puedan volver a ser un lugar seguro para los viajeros y trabajadores.  

Se estima que la vieja Central de Autobuses en el municipio de Navojoa data desde la década de los 50's, por lo que la falta de mantenimiento, así como el paso del tiempo, han convertido a su estructura en una 'bomba de tiempo'. Por lo que se espera que pronto inicien los trabajos de rehabilitación.

Fuente: Tribuna del Yaqui

