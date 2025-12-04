Suma la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora a 171 nuevos Policías de Proximidad

Hermosillo, Sonora.- Para continuar con el fortalecimiento de la construcción de la paz en Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora integró a 171 Policías de Proximidad a las labores de seguridad del estado.

Luego de concluir su formación inicial en la Universidad de la Seguridad Pública (USP), las generaciones Bravo y Cobra, caracterizadas por su alta vocación de servicio, se incorporarán en su mayoría a la Policía Estatal y a distintas corporaciones de seguridad.

La ceremonia fue encabezada por el capitán Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad Pública, junto con autoridades que conforman la Mesa Estatal de Seguridad.

Frente a las y los graduados y sus familias, el titular de la SSP señaló que esta incorporación refuerza la profesionalización de los elementos y, al mismo tiempo, el estado de fuerza de las corporaciones de seguridad.

Además, reconoció la responsabilidad asumida por las y los nuevos elementos, quienes aportarán las habilidades y conocimientos adquiridos durante su preparación.

En representación de la generación egresada, Jesús Alberto Barrera Aguilar expresó su convicción de trabajar diariamente para garantizar entornos seguros para las familias sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui