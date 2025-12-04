Suspenden central camionera de Navojoa, nuevo Frente Frío afectará al norte del estado y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 4 de diciembre, conoce la razón de la suspensión de la central camionera de Navojoa y sobre el nuevo Frente Frío que afectará al norte del estado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Sorprende ligera lluvia a obregonenses

Durante la mañana de este jueves 4 de diciembre, habitantes de Ciudad Obregón fueron sorprendidos por una ligera llovizna que se prolongó por varias horas. Otra zona del sur donde también hubo precipitaciones fue en el poblado de Vícam.

Nuevo Frente Frío afectará al norte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el Frente Frío número 18 afectará principalmente al norte del estado, generando lloviznas ligeras e incluso, posible caída de aguanieve o granizo. Los municipios más afectados serían Nogales, Santa Cruz, Naco y Agua Prieta.

Suspenden central camionera de Navojoa

Personal de Protección Civil determinó suspender las actividades en la central camionera de Navojoa, ante riesgo de colapso. Las autoridades colocaron sellos de clausura en el edificio ubicado en las calles Allende y Ferrocarril tras detectar múltiples daños en paredes y techos.

