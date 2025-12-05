Ciudad Obregón registra descenso de casos de dengue; Lamarque pide reforzar limpieza en los hogares

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde Javier Lamarque Cano informó que, de acuerdo a la información que le han proporcionado las autoridades en materia de salud, en el municipio se presenta una tendencia a la baja con respecto a los casos de dengue que se venían registrando en la localidad.

Respecto a los criaderos de mosquitos transmisores de la enfermedad y la preocupación de los ciudadanos, que consideran que este se reproduce en las aguas negras que emergen debido al colapso de los drenajes, el edil cajemense explicó que estos solo se reproducen en agua limpia y no en aguas negras.

Eso la gente lo piensa por sentido común y tal vez si yo no tuviera esta información también pensaría lo mismo, pero como ya tenemos la información, ya sabemos que no es así, entonces, ¿qué es lo que pasa?, pues que el mosco se cría en donde hay algún depósito de agua limpia y, curiosamente, es muy importante decirlo, gran parte de los criaderos están en los patios de nuestras casas", afirmó Lamarque Cano.

Agregó que, a fin de continuar conteniendo en la medida de lo posible los casos de dengue que se presentan en el municipio, se siga propagando; en Cajeme se mantiene una constante campaña de descacharrización. Finalmente, hizo un llamado a la población para mantener limpios sus patios.

Fuente: Tribuna del Yaqui