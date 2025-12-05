Clima en Sonora: Conagua alerta por chubascos y LLUVIAS FUERTES para HOY viernes 5 de diciembre en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Si tienes pensado realizar actividades al aire libre la noche de hoy viernes 5 de diciembre, es primordial que revises cómo estarán las condiciones climatológicas. TRIBUNA a continuación te presenta el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que conozcas los detalles de cómo será el clima en la noche. ¿Habrán lluvias y descenderán más las temperaturas?

De acuerdo con la información más reciente proporcionada por las autoridades, desde las 18:00 horas hasta las 21:00 se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes para algunas zonas de la entidad gobernada por Alfonso Durazo, como la Costa sur, el centro, el este y el sur de Sonora. Asimismo, se podrían presentar vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros.

Para la tarde de este viernes se pronostican #Chubascos, #Lluvias puntuales fuertes y probabilidad de #Nieve o #Aguanieve en regiones del noroeste y norte de #México. En regiones del noreste del país se esperan #Lluvias con #Chubascos. pic.twitter.com/hoAUpcB2Vw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 6, 2025

Además, la Conagua también adelantó que bajarán las temperaturas en el estado, debido a que se prevé la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Sonora. Esto se debe a la entreda de un nuevo Frente Frío, una vaguada de niveles medios altos, así como un río atmosférico. Estos fenómenos en conjunto ocasionarán descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones; además de vientos con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la Mesa del Norte.

Protección Civil advierte temperaturas muy frías para el fin de semana

Horas antes, la Coordinación Estatal de Proteccion Civil ya había adelantado a los sonorenses que se esperaban temperaturas muy frías sobre municipios del norte y oriente de Sonora. En la región montañosa, las temperaturas oscilarán entre los -5°C a los 5°C con posibles heladas para dicha región. Por otro lado, para las regiónes del noroeste, centro y sur, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 8°C a los 15°C dando paso a amaneceres frescos.

Por su parte, las temperaturas máximas mostrarán valores de 15°C a los 19°C en la región de la sierra madre occidental, mientras que para el resto del estado oscilarían entre los 19°C a los 27°C.

¿Cómo será el clima mañana sábado 6 de diciembre?

En el último reporte de la Conagua se advirtió que para mañana sábado 6 de diciembre se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Sonora. Además, el cielo estará medio nublado durante el día con posibilidad de lluvias para el sur. "Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y muy frío con heladas y bancos de niebla en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente templado", adelantaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui