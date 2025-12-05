Clima en Sonora HOY: Mañana con LLUVIAS y CHUBASCOS este VIERNES 5 de DICIEMBRE

Hermosillo, Sonora.- Conocer el pronóstico del clima del viernes 5 de diciembre de 2025 es clave para organizar las actividades sin contratiempos. Más porque esta mañana en Sonora se podrían registrar lluvias. Aquí te compartimos toda la información que necesitas saber para la jornada de hoy presentada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el estado podría registrar, durante las próximas horas, hasta las 9:00 horas, lluvias e intervalos de chubascos; esto en las regiones centro, este, costa y sur de Sonora. El reporte del SMN indica que es por el sistema frontal número 18 que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente.

Hoy, en 6 estados del país habrá probabilidad de #Lluvias fuertes. El #Pronóstico de precipitaciones para este día consúltalo en el gráfico pic.twitter.com/thadZ99AHX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 5, 2025

"Para hoy, el frente frío número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del territorio nacional, continuará interaccionando con una vaguada polar, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, generando descenso de temperatura, rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) y lluvias de ligeras a moderadas sobre la región oriente; además de probabilidad para la caída de aguanieve en la zona montañosa sur limítrofe con Chihuahua", señala el reporte.

Así amanecieron las principales ciudades

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 11°C con una humedad relativa del 80 por ciento; se espera para hoy un valor máximo de 26°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 10 por ciento de probabilidad de precipitación.

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 16°C con una humedad relativa del 90 por ciento; se espera un valor máximo de 26°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos parcialmente nublados y 20 por ciento de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 1°C con una humedad relativa del 90 por ciento; se espera un valor máximo de 17°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 60 km/h.

Cielos despejados y 0 por ciento de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 15°C con una humedad relativa del 75 por ciento, se espera un valor máximo de 26°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielos mayormente despejados y 15 por ciento de probabilidad de precipitación.

