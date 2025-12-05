¿Día LLUVIOSO en Ciudad Obregón? Así será el CLIMA en Sonora este VIERNES 5 de DICIEMBRE

Ciudad Obregón, Sonora.- Último día de la semana y, si quieres estar informado sobre el clima en Ciudad Obregón, quédate a leer el pronóstico que TRIBUNA tiene para ti este viernes 5 de diciembre de 2025, especialmente si tienes actividades al aire libre o pasarás tiempo en la calle. La cabecera municipal de Cajeme tendrá un día mayormente nublado, sin lluvias por el momento, pero con ligeros cambios en la temperatura. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la previsión de The Weather Channel, este viernes 5 de diciembre tendrá un cielo mayormente nublado, alternando momentos de nubes y claros a lo largo del día. Durante las primeras horas, entre las 6:00 y las 9:00, el amanecer será ligeramente frío. El termómetro marcará entre 16 y 20°C y condiciones de cielo parcialmente nublado.

El viento estará calmado, variando del noreste al noroeste y alcanzando ráfagas máximas de 5 kilómetros por hora (km/h). Hacia el mediodía, la temperatura aumentará con rapidez. Para las 11:00 se esperan alrededor de 24°C, mientras el cielo continuará con nubes y claros. El viento soplará desde el suroeste con más intensidad que en la mañana, llegando hasta 6 kilómetros por hora. Durante estas horas, el índice UV se encontrará en nivel medio de 4 de 11.

Por la tarde, el ambiente será el más cálido del día. Cerca de las 14:00, Ciudad Obregón alcanzará los 26°C, con una sensación térmica cercana a los 27. El viento se intensificará ligeramente desde el oeste, con velocidades de 7 kilómetros por hora, aunque sin condiciones que representen riesgo. El cielo se mantendrá parcialmente nublado con algunas nubes dispersas y el índice UV seguirá en nivel medio; recomendable usar protector solar si tienes actividad al aire libre.

Al caer la tarde, alrededor de las 17:00, el clima será más agradable. La temperatura bajará a 25 grados y, aunque el viento se mantendrá desde el oeste, disminuirá su fuerza. El índice UV regresará a nivel bajo. Para la noche, entre las 20:00 y las 23:00, el ambiente será fresco. Se esperan valores entre 20 y 18°C, con cielo de nubes y claros que se mantendrá sin variaciones significativas. El viento será suave. No se prevén condiciones severas ni humedad excesiva, por lo que la noche será tranquila y con buena visibilidad.

Fuente: Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel