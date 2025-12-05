Etnia mayo denuncia en México irregularidades en obras del Bienestar en Huatabampo 

Huatabampo, Sonora.- Integrantes de la etnia yoreme mayo en el municipio de Huatabampo presentaron una promoción de denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Ciudad de México, donde señalan un presunto mal manejo de recursos en los proyectos comunitarios de los pueblos originarios.

Abel Alfredo Ramírez Torres, vocal primero del Comité de Contraloría del Comité de Administración y Vigilancia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), explicó que la denuncia va dirigida contra quien resulte responsable de las probables irregularidades en la aplicación y ejecución de los recursos del programa de la Secretaría del Bienestar.

Dicha acción se realiza con fundamento en nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos públicos destinados al desarrollo de nuestras comunidades. La defensa de nuestro territorio, nuestros derechos y nuestro bienestar no admite omisiones, ni silencios", aseguró.

Ramírez Torres, mencionó que la intención de los integrantes de los comités no confrontar, sino garantizar que el recurso llegue íntegro y sin desvíos a quienes verdaderamente corresponde: las familias y comunidades del pueblo yoreme mayo en el municipio de Huatabampo.

Fuente: Tribuna del Yaqui