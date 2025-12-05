Gobierno de Sonora supervisa avances en Bosque Urbano de La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Alejandra Castro, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR); y Jesús Madrid, director general del Bosque Urbano La Sauceda, realizaron un recorrido de supervisión en la segunda etapa de obras del parque, donde constataron avances en la nueva trotapista, el área de lanchitas infantiles que muy pronto volverá a ser punto de encuentro para niñas, niños y familias, así como los accesos que fueron renovados.

Se confirmó que fue colocada la superficie amortiguadora en la pista que avanza del tramo sur hacia el norte, junto con la construcción de cunetas y pases de descarga. También se realizó la instalación de la estructura de sombra en gradas y en el estanque. En tanto, los módulos sanitarios registran un 95 por ciento de avance tras la renovación de azulejos, mobiliario y sistemas hidráulicos, además de trabajos eléctricos y pintura.

El proyecto busca integrar el parque con el Cerro de la Cementera para conformar un corredor verde accesible para la comunidad. Por último, la jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal subrayó que, bajo la visión del gobernador Durazo, se trabaja para que este espacio histórico sea parte del proyecto integral que contempla el Cerro de la Cementera y se convierta en un corredor verde, vivo, accesible y lleno de actividad para todos los sonorenses

¡La segunda etapa de La Sauceda sigue avanzando! uD83CuDF33uD83CuDFC3???



Desde el Gabinete de Infraestructura, junto a la secretaria Alejandra Castro de @SidurSonora y Jesús Madrid, director de La Sauceda, supervisamos la nueva trotapista, el área de lanchitas infantiles y el pabellón kinético.… pic.twitter.com/ddzBuwIz8r — Paulina Ocaña (@PaulinaOcanaE) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui