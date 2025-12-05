Navojoa: Avanza la cristalización del proyecto hídrico 'Huites-Fuerte Mayo' en el sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- Productores agrícolas de la Región de Fuerte Mayo se reunieron con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer los avances del proyecto hídrico 'Huites - Fuerte Mayo', el cual busca trasladar agua desde el estado de Sinaloa hasta el sur de Sonora para evitar limitantes en los próximos ciclos agrícolas.

La sesión fue encabezada por Rodolfo Castro Valdez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste, y contó con la participación de Jesús Antonio Cruz Varela, director general del Organismo de Cuenca Pacífico, quienes explicaron los avances de las gestiones a los integrantes de los Módulos de Riego número uno y dos del Distrito Fuerte Mayo.

Durante el encuentro se destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno y los productores, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica y generar condiciones favorables para el desarrollo agrícola en el sur de Sonora.

Se acordó establecer mecanismos de seguimiento y mantener comunicación permanente entre las partes involucradas, con el compromiso de realizar una próxima sesión de trabajo para evaluar avances y consolidar los canales de colaboración", indicó Castro Valdez.

Por su parte, Mónica Isabel Gutiérrez Figueroa, presidenta del Módulo de Riego número uno en la Región de Fuerte Mayo, precisó que la distribución de agua para la región no es una petición nueva, sino un derecho escriturado desde hace décadas por parte del Gobierno Federal, por lo que confían en que se respete y se garantice su cumplimiento.

Desde que nació la Región de Fuerte Mayo se había establecido un volumen de agua designado para regar hasta 35 mil hectáreas, pero actualmente sólo se envía la cantidad suficiente para regar 19 mil… Confiamos en que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo logrará gestionar el volumen faltante", manifestó.

Gutiérrez Figueroa puntualizó que lograr el traslado de agua desde la presa Huites en el estado de Sinaloa, significará una mayor estabilidad económica y social para el sur de Sonora, ya que en la Región de Fuerte Mayo se estima que al menos un 80 por ciento de las familias dependan financieramente de la actividad agrícola.

Fuente: Tribuna del Yaqui