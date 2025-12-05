Ciudad Obregón, Sonora.- Una buena charla, su taza de café y la reciente edición del periódico TRIBUNA forman parte de la rutina diaria de don Francisco Javier Félix Gastélum, un fiel lector originario del municipio de Navojoa. A pesar de su avanzada edad, Francisco maneja con gran habilidad las redes sociales; sin embargo, aseguró que nada se compara con la experiencia de leer las noticias del día en la forma tradicional.

"Me gusta mucho leer el periódico, primero que nada por los encabezados grandes y llamativos, así como las fotografías. Pero por lo que yo sigo leyendo el impreso es porque da más confianza; en Facebook uno se encuentra con pura información manipulada, no sabemos ni quién la escribe, por eso sigo confiando más en el periódico", compartió el fiel lector.

Nuestras páginas, tus historias: 60 años contigo TRIBUNA

Desde la década de los 70, don Francisco Javier eligió al periódico TRIBUNA para informarse de los acontecimientos de la región y del país; pero sobre todo de su sección favorita, que es el espacio de columnas, donde reflexiona sobre los temas a debatir en los círculos sociales.

"Al principio solo teníamos al alcance los periódicos nacionales; después vinieron los diarios locales y, entre los que había en aquel entonces, escogí TRIBUNA… Me gusta mucho leer las columnas y las notas de la Región del Mayo, pero también lo que pasa en el resto del país", puntualizó. Por último, expresó que, pese a los avances tecnológicos, la noticia impresa jamás pasará de moda, debido a la experiencia de leer los acontecimientos de manera física.

A través de los años, las ediciones de TRIBUNA han acompañado a miles de familias a lo largo y ancho del estado de Sonora, como don Sergio Abel Arce López, residente de Guaymas, quien ha sido durante muchos años un asiduo y fiel lector del periódico, incluso desde los tiempos en que era periódico La Voz del Puerto hasta su evolución a TRIBUNA SONORA.

"A veces leo el TRIBUNA desde mi casa, voy a comprarlo y luego me siento con un café a gusto, o también me gusta sentarme aquí en la banca de la plaza; como yo no le entiendo mucho a eso de los celulares, pues me gusta informarme como lo hacíamos desde antes, con el periódico así en papel y nada mejor que hojearlo”, compartió con alegría don Sergio, quien cada mañana ‘devora’ la información que se plasma en este diario, desde la sección general a la política y de seguridad, e incluso, comparte que ni la sección de entretenimiento deja pasar.

Historia

Ante la ausencia de un medio de comunicación congruente con los acontecimientos que se registraban en esa época, donde el Valle del Yaqui se posicionaba como el 'Granero de México', es decir, un gran paraíso natural para el desarrollo agrícola, especialmente para el trigo. Fue entonces cuando un grupo de empresarios que lideró don Faustino Félix Serna decidió impulsar un proyecto de comunicación escrita; entre los miembros del primer consejo se encontraban personajes como Jorge Parada, Javier Robinson Bours Almada, Mario Morúa, Reynaldo Ramos Marcor, Manuel Monreal y Javier Gallegos.

Finalmente, frente a este contexto, un día como hoy 5 de diciembre, pero de 1965, sale a la luz pública el primer número del diario TRIBUNA en el municipio de Cajeme, bajo la dirección general de Carlos Arguelles del Razo. Y fue así que en Ciudad Obregón nuestros lectores se empezaron a familiarizar con la edición de TRIBUNA, al confirmar que la información que leían estaba redactada con veracidad y compromiso de cada uno de los colaboradores que hacen posible una edición impresa.

Leer el periódico, con el paso de los años, se fue convirtiendo en un ritual para muchos de los lectores, pues la lectura la fueron incluyendo en sus actividades cotidianas como tomar el café de la mañana o durante el desayuno, punto de reunión de la mayoría de las familias, o bien en lugares públicos o plazas.

60 años contigo

A lo largo de la historia, TRIBUNA ha sido testigo de grandes noticias, tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional; por eso, querido lector, acompáñanos a partir de hoy a recordar cómo se escribieron aquellas historias que cambiaron el rumbo de la historia en el mundo, por lo que a partir de este 5 de diciembre podrás encontrar en esta página aquellos acontecimientos que cimbraron a la sociedad y cómo TRIBUNA contribuyó con la sociedad para informarlos con veracidad.

