TRIBUNA celebra 60 años desde su fundación: Esto y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora. En la edición de hoy viernes 5 de diciembre, conoce la celebración por los 60 años de TRIBUNA.

Repuntan los delitos de alto impacto en Hermosillo

De acuerdo con información de la Policía Preventiva de Seguridad Pública Municipal, los delitos de alto impacto en Hermosillo han tenido un repunte desde inicios de año. Por ejemplo, los homicidios dolosos aumentaron un 24 por ciento, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2025.

Se manifiestan en Palacio Municipal de Cajeme por drenajes colapsados

La mañana de este viernes, vecinos de la colonia Ampliación Miravalle se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal de Cajeme para mostrar su inconformidad por las calles en mal estado y drenajes colapsados. Dos días antes, las personas ya habían tomado las calles de la colonia para exigir atención a las autoridades.

TRIBUNA celebra 60 años desde su fundación

Un día como hoy pero de 1965 nació TRIBUNA. A lo largo de seis décadas, esta casa editorial ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad. El periódico ha evolucionado sin perder aquello que lo hizo nacer: Libre expresión al servicio de la verdad. Gracias por 60 años acompañándonos.

