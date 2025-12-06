60 años, 60 historias: El día que nació TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- El domingo 5 de diciembre de 1965 cambió la forma en la que la ciudadanía de Ciudad Obregón y sus alrededores consumían noticias, tras el nacimiento de un nuevo periódico que vendría a revolucionar la libertad de expresión.

Los primeros lectores de TRIBUNA DEL YAQUI encontraron en esa primera edición una fotografía en la que el presidente municipal de ese entonces, Ángel López Gutiérrez, fue el encargado de oprimir el botón de la entonces moderna rotativa en que se imprimió el periódico de la 'libre expresión al servicio de la verdad'. En la fotografía junto al alcalde aparecían los consejeros de la editorial: don Faustino Félix Serna, don Jorge Parada y don Javier Robinson Bours, entre otros ilustres ciudadanos.

En esa primera portada, se mostraba también la noticia que informaba sobre la ventaja que tomaba Estados Unidos sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la carrera espacial que emprendían esas dos potencias mundiales.

Personalidades de los distintos sectores productivos celebraban el inicio de un revolucionario sistema de intercomunicaciones y auguraban un potencial crecimiento de la región, gracias al impulso que este nuevo medio representaba.

La aparición de TRIBUNA DEL YAQUI causó un impacto en la vida social y económica de una ciudad en desarrollo y consolidada en el sur de Sonora, que crecía como centro agrícola y comercial. La ciudad ya era cabecera municipal de Cajeme y atraía gracias al ferrocarril inversiones relevantes, al ser ese un año de bastante actividad y que la consolidó como una de las ciudades más importantes de la entidad.

A 60 años de distancia, el personal administrativo y operativo de TRIBUNA SONORA se siente comprometido con sus lectores y seguidores de redes sociales que han venido acompañando el crecimiento y modernización de este medio que está al servicio de la ciudadanía.

¡Gracias!

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

