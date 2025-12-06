A 7 años del arranque de la 4T, Alfonso Durazo subraya avances y continuidad bajo Sheinbaum

Ciudad de México.- Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, afirmó que a siete años del inicio de la llamada Cuarta Transformación, el proyecto mantiene como eje la participación ciudadana. Durante el acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, recordó que el rumbo político actual se definió "mediante una decisión libre y voluntaria de la inmensa mayoría, que democrática y pacíficamente resolvió en las urnas".

Destacó que la celebración buscó subrayar la idea de un país que, según dijo, tomó "las riendas de su destino" y avanza con organización, inclusión y pluralismo. Señaló que bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum se desarrolla la segunda etapa del proyecto, orientada a consolidar lo alcanzado y enfrentar los retos económicos y sociales, con énfasis en estabilidad institucional.

Durazo sostuvo que la experiencia de estos años ha mostrado que la participación ciudadana puede impulsar cambios y que las instituciones públicas adquieren sentido solo si son puestas en servicio de los más necesitados, en un marco de responsabilidad y austeridad.

Siete años de transformación han marcado un cambio profundo en nuestro país.



En Sonora, cerramos filas con usted Presidenta @Claudiashein para seguir avanzando en el segundo piso de la Cuarta de Transformación. #MéxicoConClaudia #7AñosDeBienestar pic.twitter.com/MyLyGUIjOe — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui