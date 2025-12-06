Canaco Hermosillo espera repunte comercial en diciembre tras bajas ventas durante el Buen Fin 2025

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo (Canaco), afirmó que las y los comerciantes de la ciudad tienen grandes expectativas para la temporada decembrina, considerada la más importante del año para el sector.

Su presidente, Javier Moreno Durán, comentó que después de un Buen Fin que quedó aproximadamente un 10 por ciento por debajo de lo proyectado, diciembre representa la oportunidad clave para recuperar el ritmo y cerrar el año con números positivos.

El objetivo principal del comercio hermosillense es, como mínimo, igualar las ventas registradas en diciembre del año pasado; sin embargo, la meta ideal es lograr un crecimiento del 10 al 15 por ciento durante las próximas semanas. De alcanzarse este incremento, se generaría un respiro significativo para los negocios que en meses recientes enfrentaron altibajos", declaró.

Indicó, que uno de los factores que podría impulsar el repunte es la entrega de aguinaldos, un recurso que ya comenzó a distribuirse entre trabajadores de empresas públicas y privadas.

Confíanos en que una parte importante de ese ingreso se quede en Hermosillo y se dirija a comercios locales. Consumir en la ciudad es fundamental para mantener el flujo económico y apoyar a negocios formales que generan empleos", precisó.

Aunque reconoció que la competencia con el comercio estadounidense y las compras en línea sigue siendo un desafío, los establecimientos locales están preparados. Subrayó que los comercios del centro esperan también una recuperación, pese al impacto que incidentes recientes han tenido en la percepción de seguridad.

El líder empresarial recordó que diciembre del año pasado fue un mes de buenas ventas, y aseguró que existen condiciones para repetir un escenario similar si la ciudadanía opta por hacer sus compras navideñas en comercios establecidos y de fin de año en la localidad.

Estamos listos para atender a quienes nos visiten y los hermosillenses saben que aquí encuentran todo. Solo necesitamos que el consumo se quede en la ciudad", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui