Clima en Sonora: ¿Siguirán las lluvias este sábado 6 de diciembre? Conagua advierte de chubascos

Ciudad de México.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, se sabe que esperar para diferentes entidades para este sábado 5 de diciembre del 2025. Según el pronóstico, viene un frente frío nuevo y señala que habrá altas probabilidades de lluvias y chubascos con bajas temperaturas.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que hoy comenzará el frente frío número 18 continúa en interacción con una vaguada polar en altura, la corriente en chorro subtropical y un río atmosférico generado por una alta afluencia de humedad, el cual provocará un potencial de lluvia ligera para el oriente y sur del estado y tendremos un potencial de lluvia del 30 por ciento, de lluvias ligeras y dispersas para esta zona.

En las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para días frescos, con temperaturas entre mínimos los 18 grados y máximos los 32 grados a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad. Sin embargo, en las zonas de la sierra del estado, el clima descenderá hasta por debajo de los cero grados, por lo que en Nogales, con posible caída de agua nieve.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos un poco bajas, que podrían tener mínimo de 10 a 20 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 30 a 50 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

